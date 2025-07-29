На дороге Баку-Алят-Газах максимальную скорость ограничат до 90 км/ч

С завтрашнего дня максимальная скорость на 50-километровом участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии, от Локбатанского круга до АЗС Azpetrol в поселке Алят, будет снижена со 110-ти до 90 км/ч.

С завтрашнего дня максимальная скорость на 50-километровом участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии, от Локбатанского круга до АЗС Azpetrol в поселке Алят, будет снижена со 110-ти до 90 км/ч.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, подобные меры приняты в целях повышения безопасности дорожного движения.

На автодороге в местах расположения нерегулируемых пешеходных переходов максимальную скорость движения планируется снизить до 70 км/ч.

В настоящее время на указанном участке дороги ведутся работы по установке соответствующих дорожных знаков. Агентство просит водителей соблюдать скоростной режим в целях обеспечения безопасности дорожного движения.