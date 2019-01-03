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    На дороге Аэропорт - Бильгя снижена максимальная скорость движения

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В связи с осадками на всех полосах движения столичной автомагистрали - проспект Гейдара Алиева - Аэропорт – Бильгя максимальная скорость снижена на 20 км/ч.

    Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

    Целью снижения скорости является обеспечение безопасного движения на дорогах. БТА обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим.

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