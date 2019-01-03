На дороге Аэропорт - Бильгя снижена максимальная скорость движения

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В связи с осадками на всех полосах движения столичной автомагистрали - проспект Гейдара Алиева - Аэропорт – Бильгя максимальная скорость снижена на 20 км/ч.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Целью снижения скорости является обеспечение безопасного движения на дорогах. БТА обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим.