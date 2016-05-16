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    ​На дорогах Баку стартовали работы по обновлению разметки

    Движение будет перекрываться частями

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Баку с целью регулирования движения транспортных средств стартовали работы по обновлению дорожных линий и разметок, а также пешеходных переходов. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол", сегодня с 11:00 начнутся работы на Загульбинском проспекте.

    По информации, в связи предстоящими работами движение на указанном проспекте будет частично ограничиваться (дорога полностью перекрыта не будет). Работы по обновлению маркировки продлятся до вечера.

    С 23:00 и до утренних часов аналогичные работы будут проводиться на улицах Ковкеб Сафаралиевой и  Рихарда Зорге в Насиминском районе. Здесь также движение транспортных средств будет частично ограничено. 

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