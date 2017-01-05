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    На дорогах Баку организуют специальные полосы движения для пассажирских автобусов

    Кабмин принял предложение Бакинского транспортного агентства

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По инициативе Бакинского транспортного агентства (БТА) на улицах и проспектах столицы будут выделены специальные полосы движения для пассажирских автобусов. 

    Как сообщили Report из БТА, целью является обеспечение безопасности и удобства пассажироперевозок, в том числе, стимулирование населения к пользованию общественным транспортом.

    "Комиссия по безопасности дорожного движения Кабинета министров приняла предложение Бакинского транспортного агентства об организации специальных полос движения для транспортных средств общего пользования. Первоначально достигнуто соглашение об организации специальных полос движения на проспектах Бабека, Нобеля, Гянджинском и Ходжалинском проспектах, улицах М.Усейнова, А.Раджабли, М.Физули (вдоль Зимнего парка), М.Алиева и Ю.Сафарова", - говорится в информации БТА. 

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