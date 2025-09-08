На дорогах Азербайджана растет число новых автомобилей такси
Инфраструктура
- 08 сентября, 2025
- 13:07
В июле текущего года количество автомобилей такси 2019-2024 годов выпуска в Азербайджане достигло 14 792 единиц.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Это на 12,9% или 1 687 такси больше по сравнению с июнем.
В июне этого года количество такси 2019-2024 годов выпуска составляло 13 105 единиц, что на 732 такси или 5,9% больше по сравнению с маем.
Последние новости
14:04
В Киеве главам дипмиссий показали поврежденное российской атакой здание Кабмина УкраиныДругие страны
13:58
Глава МИД РФ назвал приоритеты Москвы на Южном КавказеВ регионе
13:56
Багаи: Президент Ирана примет участие в 80-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-ЙоркеВ регионе
13:47
Фото
В Азербайджане начала работу Академия ИИИКТ
13:42
В Баку школьную форму можно приобрести в 29 торговых точкахНаука и образование
13:37
В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителейВнутренняя политика
13:36
Каха Каладзе: Правоохранительные органы жестко ответят на провокации в день выборовВ регионе
13:30
В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, десятки пострадалиДругие страны
13:27