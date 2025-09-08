На дорогах Азербайджана растет число новых автомобилей такси

В июле текущего года количество автомобилей такси 2019-2024 годов выпуска в Азербайджане достигло 14 792 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Это на 12,9% или 1 687 такси больше по сравнению с июнем.

В июне этого года количество такси 2019-2024 годов выпуска составляло 13 105 единиц, что на 732 такси или 5,9% больше по сравнению с маем.