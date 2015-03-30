 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На центральных улицах Баку наблюдаются автомобильные пробки

    В некоторых частях города наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В первый рабочий день после праздников на дорогах Баку наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

    Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом, в настоящее время плотность движения автомобильного транспорта наблюдается на трассе Баку-Сумгайыт, проспекте Иншаатчылар и улице Абдуррагим-бека Ахвердова.

    В то же время на улице Бакиханова, проспекте Зии Буньядова (в сторону станции метро "Гянджлик") наблюдается интенсивность автомобильного потока.

    На площади Азнефть, улице Ниязи и Афияддина Джалилова также наблюдается относительно высокая интенсивность движения автотранспорта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi