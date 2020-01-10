​На Бибиэйбатовской дороге изменено направление движения

Для обеспечения безопасного движения пассажирских автобусов и других транспортных средств изменено направление движения на Бибиэйбатовской дороге в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

В рамках совместного проекта ГААД и Бакинского транспортного агентства 10-11 января на указанной дороге проводятся работы по разметке. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность при движении на этой дороге в указанные даты и соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.

После завершения работ по разметке одна из двух полос движения в направлении города, открытых 31 декабря 2019 года, будет отведена исключительно для движения автобусов. Таким образом, проблема движения автобусов на данной территории будет устранена.