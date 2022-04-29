О нас
Аудио новости

На берегу Куры обнаружены кувшинные погребения античного периода

На берегу Куры обнаружены кувшинные погребения античного периода В Нефтчале на берегу Куры начались археологические раскопки.
Инфраструктура
29 апреля 2022 г. 20:45
На берегу Куры обнаружены кувшинные погребения античного периода

В Нефтчале на берегу Куры начались археологические раскопки.

Как сообщает аранское бюро Report, уже неделю под руководством завсектором Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, доктора философии Микаила Мустафаева ведутся археологические раскопки на проходящем через село Пирабба Нефтчалинского района отрезке реки Кура.

Во время раскопок на берегу Куры были обнаружены несколько кувшинных погребений высотой 1,80 метров и различные древние предметы. Эти кувшинные погребения отличаются от погребений, обнаруженных в других регионах.

”Кувшинные погребения, обнаруженные на берегу Куры, относятся к античному периоду - предположительно со второго века нашей эры и заканчивая средневековьем", - сказал Микаил Мустафаев.

Обнаруженные памятники доказывают существование здесь поселений еще до нашей эры.

Отметим, что несколько дней назад в селе Джанган также были обнаружены кувшинные погребения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоKür sahilində antik dövrə aid küp qəbirlər aşkarlanıb

Другие новости из категории

Автодорога Баку-Губа-госграница с Россией будет капитально отремонтирована
Автодорога Баку-Губа-госграница с Россией будет капитально отремонтирована
29 апреля 2022 г. 13:30
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
29 апреля 2022 г. 12:58
Замминистра обратился к компаниям-перевозчикам
Замминистра обратился к компаниям-перевозчикам
29 апреля 2022 г. 12:43
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
В Баку временно изменят схему движения трех автобусных маршрутов
В Баку временно изменят схему движения трех автобусных маршрутов
29 апреля 2022 г. 11:56
Замминистра: Пассажироперевозки вне автовокзалов будут пресечены
Замминистра: Пассажироперевозки вне автовокзалов будут пресечены
29 апреля 2022 г. 11:24
Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ
Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ
29 апреля 2022 г. 10:52
В Карабахе начинается строительство населенных пунктов в девяти селах и поселках
В Карабахе начинается строительство населенных пунктов в девяти селах и поселках
29 апреля 2022 г. 10:33
Продолжается строительство автомобильной дороги Губадлы-Эйвазлы
ФотоПродолжается строительство автомобильной дороги Губадлы-Эйвазлы
29 апреля 2022 г. 09:49
Азербайджанские специалисты из США примут участие в проекте Умный город
ФотоАзербайджанские специалисты из США примут участие в проекте "Умный город"
29 апреля 2022 г. 08:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi