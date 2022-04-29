На берегу Куры обнаружены кувшинные погребения античного периода

В Нефтчале на берегу Куры начались археологические раскопки.

В Нефтчале на берегу Куры начались археологические раскопки.

Как сообщает аранское бюро Report, уже неделю под руководством завсектором Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, доктора философии Микаила Мустафаева ведутся археологические раскопки на проходящем через село Пирабба Нефтчалинского района отрезке реки Кура.

Во время раскопок на берегу Куры были обнаружены несколько кувшинных погребений высотой 1,80 метров и различные древние предметы. Эти кувшинные погребения отличаются от погребений, обнаруженных в других регионах.

”Кувшинные погребения, обнаруженные на берегу Куры, относятся к античному периоду - предположительно со второго века нашей эры и заканчивая средневековьем", - сказал Микаил Мустафаев.

Обнаруженные памятники доказывают существование здесь поселений еще до нашей эры.

Отметим, что несколько дней назад в селе Джанган также были обнаружены кувшинные погребения.