​На бакинских дорогах восстановлена максимально допустимая скорость движения

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Максимально допустимая скорость движения, сниженная на некоторых автомобильных дорогах Баку в связи с дождливыми погодными условиями, восстановлена.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Скорость движения, сниженная на дорогах от метростанции "Короглу" до Президентской резиденции в поселке Бузовна, восстановлена до прежнего предела.

"Ограничение скорости на дорогах увеличено со 100 до 120 км/ч, с 80 до 100 км/ч, с 60 до 80 км/ч соответственно", - отметили в ЦИУТ.