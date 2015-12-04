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    ​На бакинских дорогах восстановлена максимально допустимая скорость движения

    Автомобили могут двигаться на прежней скорости

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Максимально допустимая скорость движения, сниженная на некоторых автомобильных дорогах Баку в связи с дождливыми погодными условиями, восстановлена.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Скорость движения, сниженная на дорогах от метростанции "Короглу" до Президентской резиденции в поселке Бузовна, восстановлена до прежнего предела.

    "Ограничение скорости на дорогах увеличено со 100 до 120 км/ч, с 80 до 100 км/ч, с 60 до 80 км/ч соответственно", - отметили в ЦИУТ.

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