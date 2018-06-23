На азербайджано-российской границе построят новый таможенно-пропускной пункт

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет построен новый таможенно-пропускной пункт.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник управления технологических инноваций Главного управления оценки деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета (ГТК) Азер Абасов.

А.Абасов отметил, что новый таможенно-пропускной пункт будет построен на границе с Россией: "Это будет таможенно-пропускной пункт "Ханоба", относящийся к Хачмазскому таможенному управлению. Прошедшие здесь проверку транспортные средства не будут проверяться другой стороной".

По словам представителя комитета, уже создана комиссия и ведутся соответствующие работы.