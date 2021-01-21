На автомагистралях Баку снижена скорость движения

С утра автобусы по всем регулярным маршрутным линиям выведены на линии в соответствии с графиком

Скорость движения на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-Аэропорт-Бильгя от Амирджанского поворота до Бакинского Олимпийского стадиона снижена на 40 км/ч, на остальных участках, в том числе, автодорога Зых- Аэропорт - на 20 км/ч.

Как передает Report, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

Скорость движения на полосах снижена из-за погодных условий - снега.

В сообщении также говорится, что с утра автобусы по всем регулярным маршрутным линиям выведены на линии в соответствии с графиком.

Отмечается, что целью является обеспечение безопасности движения.

BNA рекомендует водителям соблюдать скоростной режим на дорогах и учитывать метеорологические факторы.