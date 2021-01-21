На автомагистралях Баку снижена скорость движения

Скорость движения на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-Аэропорт-Бильгя от Амирджанского поворота до Бакинского Олимпийского стадиона снижена на 40 км/ч, на остальных участках, в том числе, автодорога Зых- Аэропорт - на 20 км/ч.
Как передает Report, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).
Скорость движения на полосах снижена из-за погодных условий - снега.
В сообщении также говорится, что с утра автобусы по всем регулярным маршрутным линиям выведены на линии в соответствии с графиком.
Отмечается, что целью является обеспечение безопасности движения.
BNA рекомендует водителям соблюдать скоростной режим на дорогах и учитывать метеорологические факторы.