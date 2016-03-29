​На автодороге Маштага-Бильгях ограничат движение транспорта

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе столицы начато строительство автомобильной дороги Маштага-Бильгях, соединяющей три населенных пункта с общей численностью населения 63 тыс. человек. Строительные работы стартовали в поселке Бильгях. Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол".

На территории постепенно будет ограничиваться движение автотранспортных средств.

Протяженность дороги равна 9 км, общая ширина проезжей части - 7 м. В рамках строительных работ предусмотрено расширение проезжей части до 9 м, укладка асфальтобетонного покрытия общей площадью 81 тыс. кв. м. По обеим сторонам дороги будут установлены бордюры протяженностью 18 тыс. п/м, в необходимых местах уложены тротуары шириной 2-3 м, установлена система освещения.

Реконструкция автодороги обеспечит беспрепятственный выход автотранспортных средств на строящуюся Приморскую кольцевую дорогу.