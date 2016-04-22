​На авиарейсах AZALJET введут новшества

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Начиная с 9 мая на авиарейсах, выполняемых под брендом AZALJET, всем пассажирам будет предоставляться бесплатное горячее питание. Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), питание на рейсах под брендом AZALJET будет несколько отличаться от аналогичного меню на классических рейсах AZAL. Пассажирам AZALJET будет предлагаться горячее питание (на выбор куриное или мясное блюдо), хлеб, сок, вода, чай или кофе. Если вылет ранний, то пассажирам будет предлагаться завтрак.

Кроме того, у пассажиров по прежнему будет возможность приобрести другой, улучшенный вид горячего меню во время бронирования авиабилета в кассах, а также выбрать на борту самолета различные виды холодных закусок и напитков. Также начиная c 9 мая на всех рейсах AZAL и AZALJET допустимый вес ручной клади будет увеличен с 8 до 10 кг включительно. Габариты ручной клади не должны превышать 55x35x20 см.

В настоящий момент под брендом AZALJET выполняются рейсы по наиболее востребованным направлениям. Сюда относятся рейсы в такие города как Москва, Стамбул, Тбилиси, Санкт-Петербург, Минск, Киев, Львов, Тегеран, Актау, Казань, Минеральные Воды, Анкара, а также турецкие курорты Анталия, Измир, Бодрум и Даламан.

Стоимость авиабилета на рейсы AZALJET в одном направлении составляет от 49 евро при вылете из/в Баку по любому из вышеуказанных направлений, туда-обратно - от 98 евро. В эту цену входят все налоги и сборы.

Отметим также, что с 9 мая рейсы в Дубай будут совершаться под брендом AZAL, и будут включать полный ассортимент питания и бесплатный провоз багажа.