МВФ: Экономика Азербайджана в среднесрочный период будет расти на 2,5% в год

Рост ВВП Азербайджана в среднесрочной перспективе прогнозируется в среднем на уровне 2,5% в год.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил директор отдела Международного валютного фонда по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур на пресс-конференции.

"В 2025 году темпы роста замедлятся по сравнению с 2024 годом и достигнут уровня 3%, поскольку государственные инвестиции в углеводородный сектор постепенно сокращаются. В среднесрочной перспективе прогнозируется средний рост экономики на уровне 2,5% в год. Инфляция остается под контролем и находится в пределах целевых ориентиров, установленных Центральным банком", - сказал Д. Азур.

Он отметил, что сокращение профицита в торговле окажет на внешнеэкономические позиции страны.

"Риски, я бы сказал, остаются относительно сбалансированными. Один из факторов риска связан с возможным падением цен на нефть и газ. Другой - с любыми вспышками напряженности, которые могут повлиять на общую экономическую ситуацию. Кроме того, фрагментарность деятельности в неуглеводородном секторе также представляет собой проблему, способную негативно повлиять на экономику", - добавил представитель МВФ.