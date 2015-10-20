​Муса Панахов: Оползень напротив автовокзала не мешает передвижению транспорта

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Специалисты продолжают исследования на оползневой территории напротив Бакинского международного автовокзала на шоссе Баку-Сумгайыт. Оползень возник в результате утечки воды и полива растений на территории".

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра транспорта Муса Панахов.

Замминистра сказал, что в настоящее время принимаются необходимые меры и проблемы будут устранены в ближайшее время: "Процесс не причиняет никаких неудобств передвижению транспорта через указанную территорию".