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Мурат Каримсаков: Средний коридор становится ключевым звеном в евразийской торговле

Мурат Каримсаков: Средний коридор становится ключевым звеном в евразийской торговле Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) становится ключевым звеном в евразийской торговле, особенно с учетом его устойчивости, мультимодальности и стратегического значения.
Инфраструктура
20 мая 2025 г. 11:19
Мурат Каримсаков: Средний коридор становится ключевым звеном в евразийской торговле

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) становится ключевым звеном в евразийской торговле, особенно с учетом его устойчивости, мультимодальности и стратегического значения.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Палаты международной торговли Казахстана, член правления, руководитель секретариата председателя президиума НПП "Атамекен" Мурат Каримсаков в ходе проходящей в Баку 8-ой пленарной сессии делового совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"В настоящее время активно развивается международный транспортно-логистический коридор, проходящий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, далее в Турцию и европейские страны. В специальной экономической зоне морского порта Актау также функционирует логистический центр, построенный Azersun Holding. Этот центр играет важную роль в хранении, переработке и транспортировке азербайджанских фруктов и овощей, открывая возможности для их экспорта в страны Центральной Азии и далее - в Китай", - сказал М. Каримсаков.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.

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Версия на азербайджанском языке Murat Karimsakov: “Orta Dəhliz Avrasiya ticarətində əsas həlqəyə çevrilir”
Версия на английском языке Murat Karimsakov: Middle Corridor becoming key link in Eurasian trade

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