Мост в Джалилабаде вновь пришел в аварийное состояние после осадков

Мост в селе Венлик Джалилабадского района вновь оказался в аварийном состоянии после прошедших осадков.

Как сообщили муганскому бюро Report местные жители, сооружение, серьезно поврежденное в результате сильных дождей в прошлом году, было временно восстановлено. Однако после интенсивных осадков и селевых потоков, прошедших минувшей ночью, мост снова стал непригодным для эксплуатации.

В ООО "Дорожная эксплуатация №46" Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) сообщили, что на объекте начаты временные ремонтные работы. В ближайшее время планируется проведение реконструкции моста.

Отметим, что это единственное транспортное сообщение для жителей сел Венлик, Огрубулаг и Фатуллагышлаг Джалилабадского района при поездках в районный центр.