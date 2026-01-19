Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мост в Джалилабаде вновь пришел в аварийное состояние после осадков

    Инфраструктура
    • 19 января, 2026
    • 11:09
    Мост в Джалилабаде вновь пришел в аварийное состояние после осадков

    Мост в селе Венлик Джалилабадского района вновь оказался в аварийном состоянии после прошедших осадков.

    Как сообщили муганскому бюро Report местные жители, сооружение, серьезно поврежденное в результате сильных дождей в прошлом году, было временно восстановлено. Однако после интенсивных осадков и селевых потоков, прошедших минувшей ночью, мост снова стал непригодным для эксплуатации.

    В ООО "Дорожная эксплуатация №46" Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) сообщили, что на объекте начаты временные ремонтные работы. В ближайшее время планируется проведение реконструкции моста.

    Отметим, что это единственное транспортное сообщение для жителей сел Венлик, Огрубулаг и Фатуллагышлаг Джалилабадского района при поездках в районный центр.

    Джалилабадский район село Венлик мост аварийное состояние
    Cəlilabadda körpü yenidən qəzalı vəziyyətə düşüb, üç kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib

    Последние новости

    11:44

    Агентство соцуслуг: В 2025 году трое детей в Азербайджане усыновлены иностранцами

    Социальная защита
    11:32

    ICBC Standard Bank нацелен на проекты в странах-акционерах Тюркского инвестфонда

    Финансы
    11:28

    Бакинский метрополитен завтра будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    11:26

    В Азербайджане вводят штрафы за ввоз и вывоз необработанных алмазов без заключения

    Милли Меджлис
    11:25

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    11:14

    В Азербайджане установят максимальную скорость на платных автомагистралях

    Милли Меджлис
    11:14

    WEF отмечает рост глобальных рисков, связанных с дезинформацией

    Другие страны
    11:09
    Видео

    Мост в Джалилабаде вновь пришел в аварийное состояние после осадков

    Инфраструктура
    11:09
    Видео

    "Азеришыг" модернизирует электросети Кяльбаджара

    Энергетика
    Лента новостей