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    Московские аэропорты могут получить имена Менделеева, Достоевского и Толстого

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Московские аэропорты могут получить имена Дмитрия Менделеева, Федора Достоевского и Льва Толстого, сообщает Report со ссылкой на Коммерсант.

    По информации, сегодня запущен проект "Великие имена России", с помощью которого в формате общенационального конкурса выберут имена выдающихся соотечественников, которые присвоят 45 аэропортам.

    Как рассказал один из инициаторов проекта, три московских международных аэропорта должны носить имена тех людей, которые внесли "особый вклад в историю и науку": "К примеру, аэропорт Внуково мог бы получить имя Дмитрия Менделеева, аэропорт Шереметьево мог бы быть назван в честь Федора Достоевского, а Домодедово - в честь Льва Толстого".

    Итоговое решение будет приниматься на основании голосования.С 8 по 30 ноября будет запущено общенациональное голосование. Победителей объявят 5 декабря.

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