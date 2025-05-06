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Moody’s повысило кредитный рейтинг АЖД

Moody’s повысило кредитный рейтинг АЖД 12:13
Инфраструктура
6 мая 2025 г. 12:29
Moody’s повысило кредитный рейтинг АЖД

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг (CFR) ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с B1 до Ba3.

Как сообщили Report в акционерном обществе, решение обусловлено улучшением финансовых показателей АЖД и устойчивым ростом доходов в 2024–2025гг.

Среди ключевых факторов, обуславливающих повышение рейтинга АЖД, является также увеличение объемов грузоперевозок, особенно транзитных, снижение долговой нагрузки, а также реализация инвестиционных программ по обновлению инфраструктуры и подвижного состава.

Отмечается, что улучшение кредитного профиля компании открывает доступ к более выгодным условиям финансирования, повышает доверие инвесторов и способствует укреплению международного имиджа АЖД. "Это также усиливает позиции Азербайджана как важного транспортно-логистического узла региона", - подчеркивает общество.

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Версия на английском языке Moody’s upgrades credit rating of Azerbaijan Railways
Версия на азербайджанском языке “Moody’s” “Azərbaycan Dəmir Yolları"nın kredit reytinqini yüksəldib

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