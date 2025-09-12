Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Moody's назвало пять ключевых задач для раскрытия потенциала Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 12:16
    Moody's назвало пять ключевых задач для раскрытия потенциала Среднего коридора

    Для того чтобы Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) смог реализовать свой потенциал и стать конкурентоспособным евразийским торговым путем, странам региона предстоит решить ряд ключевых задач.

    Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's, несмотря на заметный прогресс, маршрут сталкивается с серьезными структурными и политико-экономическими проблемами, которые ограничивают его эффективность.

    Согласно отчетам международных организаций, включая Всемирный банк и ЕБРР, недостаточно развитая инфраструктура остается главным препятствием. Железнодорожные сети вдоль коридора работают с ограниченной пропускной способностью, устаревшими системами сигнализации и нехваткой подвижного состава. Интермодальные терминалы, сухие порты и склады плохо интегрированы между собой и другими видами транспорта, что ведет к задержкам и дополнительным издержкам при перегрузке грузов.

    Аналитики Moody's считают, что порты Казахстана и Азербайджана также страдают от нехватки современного оборудования, цифровых решений и ограниченной пропускной способности, что затрудняет обработку растущих объемов контейнерных перевозок.

    "Эти ограничения усугубляются отсутствием координации инвестиционных стратегий и несогласованным инфраструктурным планированием между странами, что препятствует созданию единой мультимодальной транспортной сети.

    Не менее серьезным барьером остается разнообразие таможенных процедур и регуляторных стандартов, что ведет к административным задержкам, росту издержек и непредсказуемости сроков доставки", - говорится в отчете.

    Кроме того, Moody's подчеркивает, что маршрут уязвим к геополитическим рискам в отношениях России, Китая и ЕС. Усиление напряженности может снизить объемы транзита, подорвать доверие бизнеса и увеличить неопределенность.

    По мнению аналитиков, для преодоления препятствий необходимы долгосрочные инвестиции в инфраструктуру и согласованное стратегическое планирование, международное сотрудничество на основе политической воли стран-участниц, цифровизация таможенных процедур и унификация транзитной документации, создание региональных координационных механизмов, а также согласование планов развития инфраструктуры и нормативных рамок.

    "Если эти меры не будут реализованы своевременно, Средний коридор рискует уступить более устоявшимся маршрутам - Северному коридору через Россию и морским маршрутам через Суэцкий канал, которые пока отличаются более низкими затратами, предсказуемыми сроками доставки и развитой инфраструктурой. В противном случае Средний коридор может остаться дорогим и неэффективным вариантом, утратив стратегическую значимость как евразийский торговый маршрут" – считают аналитики Moody's.

