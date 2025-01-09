Минтранспорта: Казахстан в 2025 году сосредоточится на усилении транзитного потенциала

Казахстан в 2025 году завершит строительство вторых путей железнодорожного участка “Достык – Мойынты” и обводной линии “Алматы”, реализация которых осуществляется в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний кори

Казахстан в 2025 году завершит строительство вторых путей железнодорожного участка “Достык – Мойынты” и обводной линии “Алматы”, реализация которых осуществляется в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

"В 2025 году будет сделан упор на расширение транзитного потенциала Казахстана. В области железнодорожного транспорта проводится ряд масштабных модернизаций. В частности, в этом году будет закуплено 225 новых вагонов. Также планируется завершить строительство железной дороги в рамках проекта “Достык – Мойынты”, что увеличит пропускную способность в 5 раз, обеспечивая бесперебойное движение 12–60 пар поездов и строительство обводной линии Алматы”, – отмечает ведомство.

Кроме того, в этом году планируется открыть движение на участках железной дороги “Достык – Бесқол” и “Мойынты – Балқаш”.

"Это решение позволит улучшить движение поездов на указанных участках и решить вопросы с грузоперевозками", – говорится в сообщении.

В рамках развития ТМТМ в 2025 году также планируются работы по расширению морского порта Актау и модернизации флота.

Министерство транспорта сообщило, что в Казахстане реализуются важнейшие инфраструктурные проекты и в области авиации. В 2025 году начнется строительство новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли. В настоящее время ведутся работы по оформлению земельных участков и проектированию объектов.

"Что касается автомобильных дорог, то до 2030 года в Казахстане будет реализован масштабный проект по их строительству. Общая протяженность новых трасс составит 4,7 тыс. км, из которых 3,7 тыс. км — дороги I категории. В 2025 году начнется реализация 19 крупных проектов по строительству дорог общей протяженностью около 4,3 тыс. км. Общий объем инвестиций для реализации этих проектов составляет более 9 трлн тенге ($17,1 млрд). Ведется активная работа по привлечению инвесторов", – добавили в министерстве.