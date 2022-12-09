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Минтранс Турции: Суда без страховки не смогут пройти через наши проливы

Минтранс Турции: Суда без страховки не смогут пройти через наши проливы Танкеры с нефтью, которые не могут обеспечить действующую защиту и компенсационное страхование (PI) для судов, загруженных сырой нефтью, не смогут пройти через турецкие проливы Босфор и Дарданелла.
Инфраструктура
9 декабря 2022 г. 15:42
Минтранс Турции: Суда без страховки не смогут пройти через наши проливы

Танкеры с нефтью, которые не могут обеспечить действующую защиту и компенсационное страхование (P&I) для судов, загруженных сырой нефтью, не смогут пройти через турецкие проливы Босфор и Дарданелла.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявили в Главном управлении по морским делам Министерства транспорта и инфраструктуры.

В ведомстве сообщили, что в национальных и международных СМИ появились новости, содержащие недостоверную информацию. На странице Главного управления размещено заявление относительно прохода судов с сырой нефтью, находящихся в турецких проливах.

"Эта ситуация подтверждена как соответствующей директивой ЕС, так и госинститутами высокого уровня в Европе. Турция не обязана выполнять санкционные решения других стран и международных организаций, за исключением санкционных решений, принятых Совбезом ООН. Тем не менее, мы не берем на себя риск того, что страховая компания не покроет свою ответственность в случае происшествия, которое может произойти, если подпадающее под санкции судно или груз проходят через турецкие проливы", - сказано в заявлении.

Отмечается, что ответственность сторон по возмещению ущерба на первом этапе покрывается страхованием P&I. В случаях превышения суммы возмещения страховки P&I вступает в действие международный фонд IOPC. "На встрече с должностными лицами этой организации с нашей Администрацией заявлено, что если судно или груз попали под санкции в случае какой-либо аварии, убыток, скорее всего, не будет покрыт фондом.

Подобно законодательству многих стран, согласно нашему национальному законодательству, танкеры с сырой нефтью, которые не могут предоставить действующую страховку P&I, не могут проходить через турецкие проливы, и это правило действует с 1 декабря 2002 года", - подчеркнули в ведомстве.

В Главном управлении сказали, что подавляющее большинство судов, перевозящих сырую нефть, ожидающих в проливе, принадлежат ЕС, и большая часть нефти идет в порты Евросоюза: "Что касается правил эмбарго, то непонятна причина, по которой страховые компании ЕС, предоставляющие услуги по страхованию сырой нефти, перевозимой судами Евросоюза, не предоставили письмо-подтверждение, запрошенное нами", - говорится в заявлении.

На данный момент в Черном море в ожидании находятся 15 судов, 11 из которых следуют в порты ЕС.

"Наша администрация и соответствующие учреждения продолжают необходимые переговоры со странами, страховыми компаниями и судовладельцами. Турция прилагает большие усилия для обеспечения морской торговли, открыта для всех видов решений, предлагаемых государствами хозяевами данных судов", - отметили в ведомстве.

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