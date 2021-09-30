Минкультуры Азербайджана завершило 5 тендеров на 7 млн манатов

Министерство культуры Азербайджана завершило 5 открытых тендеров на текущий ремонт (1), капитальный ремонт (2), приобретение машин и оборудования (3), канцелярских и хозяйственных товаров (4), а также сценических принадлежностей, портретов и пожарных балл

Министерство культуры Азербайджана завершило 5 открытых тендеров на текущий ремонт (1), капитальный ремонт (2), приобретение машин и оборудования (3), канцелярских и хозяйственных товаров (4), а также сценических принадлежностей, портретов и пожарных баллонов (5).

Как сообщает Report со ссылкой на единый портал государственных закупок, победителями тендеров стали ЗАО Vest-Ltd (1-2-й тендеры), Stone Construction (3-4-й тендеры), Tikinti Təchizat Bərpa (5-й тендер).

Победителям будут выплачены соответственно 2,998 млн, 2,155 млн и 1,364 млн манатов, а всего 6,517 млн манатов.