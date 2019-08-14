Министры транспорта Азербайджана, России и Ирана обсудили реализацию проекта "Север-Юг"

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде принял участие во встрече министров транспорта Азербайджана, России и Ирана по вопросам увеличения объемов пассажирских и грузовых перевозок по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг" в Сочи.

Как сообщает Report, в ходе встречи с участием министра транспорта РФ Евгения Дитриха и министра дорог и градостроительства Ирана Мохаммада Эслами стороны договорились о координированной работе по ликвидации инфраструктурных ограничений и снятию административных барьеров в данной сфере. Было принято решение организовать специальную рабочую группу на уровне заместителей министров транспортных ведомств трех стран, а также содействовать в создании совместных транспортных предприятий.

Стороны подчеркнули необходимость разработки согласованной трехсторонней цифровой платформы трансграничных перевозок, обсудили тему завершения строительства автодорожного моста через реку Самур на российско-азербайджанской границе и координации развития пунктов пропуска через госграницы.