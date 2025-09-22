Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Министр: По БТД до сих пор экспортировано 540 млн т азербайджанской нефти

    Инфраструктура
    • 17:32
    Нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на сегодняшний день на мировые рынки транспортировано 540 млн. тонн нефти из Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

    "На сегодняшний день по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на мировые рынки уже транспортировано 540 млн тонн нефти из Азербайджана и 53 млн тонн из стран Центральной Азии. В настоящее время сотрудничество с Центральной Азией приобретает новый импульс через совместные проекты", - отметил Шахбазов.

    Он подчеркнул, что партнерство в области "зеленой" энергетики позволит впервые объединить энергосистемы Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, создавая предпосылки для реализации первого Транскаспийского коридора и превращения Центральной Азии и Южного Кавказа в ведущие регионы зеленого перехода.

    "Транспортировка возобновляемой энергии из Каспийского региона, обладающего большим потенциалом, в Турцию и на европейские рынки через различные маршруты является приоритетным направлением современной энергетической политики Азербайджана", - добавил министр.

    Шахбазов отметил, что также ведется работа над проектами "зеленых" энергетических коридоров Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария и прямыми маршрутами из Азербайджана с возможным участием Армении, что позволит связать Южный Кавказ с Турцией, Европой и Центральной Азией.

    "К 2032 году планируется развить более шести гигаватт наземных и морских солнечных и ветровых мощностей и начать поэтапное внедрение каспийско-черноморских зеленых энергетических коридоров в Европу", - подчеркнул он.

    Шахбазов напомнил, что Азербайджан планирует довести долю возобновляемой энергии до 38% к 2030 году. "В ближайшие два года мы завершим интеграцию 10 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью около 2000 МВт и инвестиционной стоимостью $2,7 млрд в нашу энергосистему. К 2030 году мы ожидаем довести долю ВИЭ в установленной мощности до 38%", - отметил министр, добавив, что такие меры направлены на стратегическое укрепление позиции Азербайджана как ключевого поставщика и транзитного узла "зеленой" энергии.

    "В настоящее время в Каспийском море проводятся измерительные и мониторинговые работы для определения зон строительства морских электростанций, а сотрудничество ведется с рядом местных и международных компаний", - заключил он.

