Министр экономики России совершит визит в Азербайджан

Министр экономики России Максим Орешкин совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, цель заключается в участии на предстоящей 24 декабря церемонии открытия моста через реку Самур.

В мероприятии примут участие представители правительств Азербайджана и России.

Напомним, что проект строительства моста был софинансирован двумя странами. Протяженность моста с сейсмоустойчивостью в 9 баллов составляет 325 метров, ширина - 17,5 метра. На мосту предусмотрен закрытый пешеходный переход для передвижения пешеходов. Его ширина составляет 3,75 метра.