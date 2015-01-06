​Министерству экологии и природных ресурсов выделено 5 млн. манатов

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения населения экологически чистой водой.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для сооружения водоочистных установок модульного типа в 50 населенных пунктах Агсуинского, Физулинского, Гейчайского, Имишлинского, Кюрдамирского, Гахского, Сабирабадского, Шекинского, Уджарского и Загатальского районов с населением более 40 тысяч человек в целях обеспечения качественной питьевой водой населения страны, использующего воды рек Кура и Араз, а также другие водные источники, из предусмотренного в государственном бюджете на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики 5 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.