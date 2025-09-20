Министерство выставило на повторную продажу более 1 тыс. квартир

Министерство труда и социальной защиты населения выставило на повторную онлайн-продажу через портал ms.sosial.gov.az 1 080 квартир в новых жилых домах в поселках Рамана и Умид в Баку, а также в Абшеронском и Самухском районах.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, это 3-х и 4-х комнатные, полностью отремонтированные квартиры в новостройках.

Их также можно приобрести в ипотеку. Средства, полученные от продажи, будут направлены на обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов войны в других регионах страны.

Желающие приобрести квартиры могут получить более подробную информацию на указанном портале.