Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Министерство выставило на повторную продажу более 1 тыс. квартир

    Инфраструктура
    • 20 сентября, 2025
    • 12:09
    Министерство выставило на повторную продажу более 1 тыс. квартир

    Министерство труда и социальной защиты населения выставило на повторную онлайн-продажу через портал ms.sosial.gov.az 1 080 квартир в новых жилых домах в поселках Рамана и Умид в Баку, а также в Абшеронском и Самухском районах.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, это 3-х и 4-х комнатные, полностью отремонтированные квартиры в новостройках.

    Их также можно приобрести в ипотеку. Средства, полученные от продажи, будут направлены на обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов войны в других регионах страны.

    Желающие приобрести квартиры могут получить более подробную информацию на указанном портале.

    Министерство труда и социальной защиты населения квартиры продажа
    ƏƏSMN Bakı, Abşeron və Samuxda 1 000-dən çox mənzili təkrar satışa çıxarıb

    Последние новости

    13:29
    Фото

    Global Media Group присоединилась к экологической акции "Защитим Каспий"

    Экология
    13:22

    Премьер Маврикия пытается урегулировать конфликт между управляющими ЦБ

    Другие страны
    13:16
    Фото

    Глава прокуратуры Уганды посетил Азербайджан

    Внешняя политика
    13:14

    Пашинян назвал открытым и честным диалог с Путиным

    В регионе
    13:01

    С момента полного восстановления государственного суверенитета Азербайджана минуло 2 года

    Внутренняя политика
    13:00

    Президенты Азербайджана и Руанды провели переговоры один на один

    Внешняя политика
    12:59
    Фото

    В Ханкенди проходит празднование Дня города

    Карабах
    12:57

    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику ОАЭ в I полугодии сократились почти в 3 раза

    Финансы
    12:57
    Фото

    В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Руанды

    Внешняя политика
    Лента новостей