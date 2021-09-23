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Министерство экономики больше не будет заниматься реабилитацией озера "Беюкшор"

Министерство экономики больше не будет заниматься реабилитацией озера "Беюкшор" Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 29 января 2019 года ”Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития регионов на 2019-2023 годы”.
Инфраструктура
23 сентября 2021 г. 16:31
Министерство экономики больше не будет заниматься реабилитацией озера Беюкшор

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 29 января 2019 года ”Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития регионов на 2019- 2023 годы”.

Как сообщает Report, согласно подписанному главой государства новому указу, министерство экономики исключено из перечня исполнительных органов, продолжающих работы по улучшению экологического состояния озер на Абшеронском полуострове, в том числе по реабилитации озера "Беюкшор".

В списке сохранились такие структуры как Министерство экологии и природных ресурсов, ОАО “Азерсу”.

Кабинет министров должен решить прочие вопросы, вытекающие из этого указа.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyinin Böyükşor gölü ilə bağlı səlahiyyəti ləğv edilib

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