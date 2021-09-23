Министерство экономики больше не будет заниматься реабилитацией озера "Беюкшор"

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 29 января 2019 года ”Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития регионов на 2019-2023 годы”.

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 29 января 2019 года ”Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития регионов на 2019- 2023 годы”.

Как сообщает Report, согласно подписанному главой государства новому указу, министерство экономики исключено из перечня исполнительных органов, продолжающих работы по улучшению экологического состояния озер на Абшеронском полуострове, в том числе по реабилитации озера "Беюкшор".

В списке сохранились такие структуры как Министерство экологии и природных ресурсов, ОАО “Азерсу”.

Кабинет министров должен решить прочие вопросы, вытекающие из этого указа.