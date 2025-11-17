Министерское заседание высокого уровня по новой городской повестке пройдет в Баку 17 мая

17 мая в рамках WUF13 в Баку состоится министерское заседание высокого уровня по новой городской повестке.

Как передает Report, об этом сообщила директор по внешним связям, стратегиям, знаниям и инновациям в Программе ООН по вопросам поселений (UN-Habitat) Эдлам Йемеру на брифинге для дипломатического корпуса в Баку, посвященном 13-й сессии Всемирного городского форума ООН (WUF13).

По ее словам, специальное министерское заседание пройдет в воскресенье и будет посвящено обсуждению новой городской повестки.

Эдлам Йемеру отметила, что участие на форуме примут представители местных и региональных органов власти, которые играют ключевую роль в вопросах жилья и устойчивой урбанизации. В рамках программы WUF13 запланировано шесть высокоуровневых диалогов, посвященных приоритетным вопросам обеспечения адекватного жилья, включая связь между климатическими изменениями и жилищной политикой, а также вопросы финансирования и экономики.

"Кроме того, на форуме пройдут ассамблеи и круглые столы, объединяющие женщин, молодежь, детей, научное сообщество, гражданское общество и частный сектор. Особое внимание будет уделено партнерским мероприятиям: большинство событий форума организуются самими партнерами совместно с участниками, что делает платформу особенно инклюзивной", - сказала она.