Bakıda Yeni Şəhər Gündəliyi üzrə yüksək səviyyəli nazirlər iclası olacaq
İnfrastruktur
- 17 noyabr, 2025
- 12:14
Gələn il mayın 17-də Bakıda BMT-nin 13-cü Ümumdünya Şəhər Forumu (WUF13) çərçivəsində Yeni Şəhər Gündəliyi üzrə yüksək səviyyəli nazirlər iclası keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu BMT-nin Məskunlaşma Proqramında (UN-HABITAT) xarici əlaqələr, strategiyalar, biliklər və innovasiyalar üzrə direktor Edlam Yemeru tədbirlə bağlı Bakıda diplomatik korpus üçün keçirilən brifinqdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, iclas bazar günü keçiriləcək və yeni şəhər gündəliyinin müzakirəsinə həsr olunacaq.
Xəbər yenilənir
