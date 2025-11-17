İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Bakıda Yeni Şəhər Gündəliyi üzrə yüksək səviyyəli nazirlər iclası olacaq

    İnfrastruktur
    • 17 noyabr, 2025
    • 12:14
    Bakıda Yeni Şəhər Gündəliyi üzrə yüksək səviyyəli nazirlər iclası olacaq

    Gələn il mayın 17-də Bakıda BMT-nin 13-cü Ümumdünya Şəhər Forumu (WUF13) çərçivəsində Yeni Şəhər Gündəliyi üzrə yüksək səviyyəli nazirlər iclası keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu BMT-nin Məskunlaşma Proqramında (UN-HABITAT) xarici əlaqələr, strategiyalar, biliklər və innovasiyalar üzrə direktor Edlam Yemeru tədbirlə bağlı Bakıda diplomatik korpus üçün keçirilən brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iclas bazar günü keçiriləcək və yeni şəhər gündəliyinin müzakirəsinə həsr olunacaq.

    Xəbər yenilənir

    WUF13 UN-HABITAT BMT Azərbaycan
    Министерское заседание высокого уровня по новой городской повестке пройдет в Баку 17 мая

