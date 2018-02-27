Мингячевирская гидроэлектростанция сдана в эксплуатацию после капитальной реконструкции

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после капитальной реконструкции Мингячевирской гидроэлектростанции мощностью 424 MВт.

Как сообщает Report, президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев проинформировал главу государства о работе, проведенной на станции.

Было сообщено, что в последние годы в Азербайджане реализованы очень важные проекты в энергетической сфере. Работа, осуществляемая в этом направлении, дает позитивный результат. Среди работ, проводимых по развитию энергетической сферы, можно отметить создание новых электрических станций различной мощности, капитальную реконструкцию существующих. B результате реформ, проводимых в этой сфере, электрические станции модернизируются как с технической, так и визуальной точки зрения, повышается их мощность. За последние 14 лет в стране построены и сданы в эксплуатацию 30 новых электрических станций, реконструированы и модернизированы существующие предприятия, производящие электроэнергию. Наряду с полным удовлетворением потребности внутри страны потенциал производства электроэнергии создал возможность экспорта.

Мингячевирская гидроэлектростанция занимает особое место и имеет большой вес в энергоснабжении Aзербайджана. В последнее время проделана достаточно большая работа по доведению станции до уровня современных требований и ее технической модернизации. Mингячевирская гидроэлектростанция долгие годы играла важную роль в удовлетворении потребностей в электроэнергии населения Азербайджана и экономики страны. Еще в 1941 году было принято решение о строительстве этой станции и сдаче в эксплуатацию в 1945 году ее первой очереди. Однако из-за начала Второй мировой войны строительные работы были отложены. И только в 1945 году стало возможно начать строительство Мингячевирского гидроузла и электростанции. В 1951 году здесь был сдан в эксплуатацию первый агрегат. А строительные работы были завершены в 1955 году. Таким образом, Мингячевирская гидроэлектростанция была запущена с полной мощностью в 360 мегаватт. Когда среднегодовой поток воды регулируемого гидроузла составлял 12,5 кубометров можно было производить 1,4 киловатт-часов электроэнергии в год, проводить орошение плодородных земель площадью 1,2 миллиона гектаров, развивать рыбоводство. В гидроузел входят земляная плотина, водоприемные, водопропускные сооружения, главное здание, электротехнические установки гидроэлектростанции, водоприемники Верхне-Карабахского и Верхне-Ширванского оросительных каналов. Водохранилище станции имеет достаточный запас воды для долговременного использования.

Было доведено до внимания, что реконструкция Мингячевирской гидроэлектростанции в годы независимости была проведена по инициативе и под непосредственным руководством великого лидера Гейдара Алиева. Как продолжение этого процесса, в 2010-2017-х годах здесь была осуществлена работа по капитальной реконструкции. Центр управления, расположенный на нижнем уровне машинного зала станции, не соответствовавший стандартам безопасности рабочего персонала, заменен новым центром управления, полностью соответствующим современным требованиям.

В здании Центра установлен бюст великого лидера Гейдара Алиева.

Локальные системы управления, установленные на гидроагрегатах и на подстанциях, интегрированы с центральной системой станции и напрямую скоординированы с центральной системой управления энергосистемой.

Глава государства привел в действие Мингячевирскую гидроэлектростанцию после капитальной реконструкции.

Было сообщено, что в рамках проведенных работ две турбины и генератор, непригодные к эксплуатации, заменены турбиной и генератором мощностью 71,5 мегаватт. Установлен автотрансформатор мощностью 200 мегаватт, построены и сданы в эксплуатацию 330, 220 и 110-киловаттные подстанции вместе с системами местного управления. Для устойчивой эксплуатации подстанций и обеспечения их координации друг с другом, а также со станцией, протянуты более 100 километров силовых, контрольных и измерительных кабельных линий. В результате проделанной работы мощность станции доведена от 284 мегаватт до 424 мегаватт. Здесь построено новое административное здание, отвечающее современным требованиям, полностью заменены распределительные устройства низкого напряжения и оборудование постоянного тока. На водоприемном сооружении 6 комплектов щитов и их гидравлические подъемники вместе со всем оборудованием заменены новыми гидравлическими подъемниками с автоматическим регулированием. На станции капитально отремонтированы 6 комплектов рабочих заграждений, 4 комплекта ремонтных заграждений и 3 специальных подъемных крана, заменены на новые 4 дисковых соединения диаметром 5300 миллиметров. В машинном зале станции проведены капитальные ремонтно-восстановительные работы.

Mингячевирская гидроэлектростанция – единственная электростанция по маневренным возможностям гидроагрегатов, обеспечивающая проведение в рамках установленных стандартов регулирование частоты. В настоящее время здесь трудятся 130 работников.

На территории проведена широкомасштабная работа по благоустройству, посажены более 5 тысяч деревьев, уложен асфальт на участке площадью 15 тысяч квадратных метров.