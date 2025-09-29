Минцифры: Тарифные изменения затронут лишь 30% автобусов в Баку

Тарифные изменения, вступающие в силу 1 октября, затронут лишь определенные маршруты и категории автобусов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, изменения коснутся только тех маршрутов внутри Баку, где оплата осуществляется безналичным способом, а также автобусов, работающих на электричестве или сжатом природном газе (CNG).

На начальном этапе реформа затронет примерно 30% существующей маршрутной сети столицы, которая соответствует указанным требованиям. На маршрутах, не отвечающих новым критериям, изменения стоимости проезда производиться не будут.

Одновременно новые тарифы начнут действовать на регулярных автобусных маршрутах между Баку и Сумгайытом, Баку и Абшероном, Сумгайытом и Абшероном, а также в других городах и районах страны. Важно отметить, что изменения распространятся только на те автобусы, где оплата осуществляется безналичным способом, а также на транспортные средства, работающие на электричестве, сжатом газе или дизельном топливе, произведенные после 1 января 2025 года.