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Микаил Джаббаров встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş

Микаил Джаббаров встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş Микаил Джаббаров встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş (Восхождение).
Инфраструктура
25 октября 2024 г. 15:16
Микаил Джаббаров встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş

Микаил Джаббаров встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş (Восхождение).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Мы провели очередные встречи с победителями конкурса Фаридом Исаевым и Асадом Гурбанзаде, на которых обсудили результаты программы наставничества, подготовленной Министерством экономики для победителей конкурса, повышение квалификации молодежи в направлениях, определенных нами в плане индивидуального развития, а также стратегические подходы в принятии решений и управлении", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov III "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

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