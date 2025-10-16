MIDA завершило три проекта на освобожденных территориях Азербайджана

В рамках программы "Великое возвращение" Государственное агентство по развитию жилищного строительства Азербайджана (MIDA) успешно завершило три проекта - в районах Физули и Джабраил, а также в городе Ходжалы.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил глава аппарата MIDA Фарман Гурбанлы во второй день работы III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

"В целом более 1700 семей были переселены в квартиры, построенные Агентством на освобожденных территориях", - отметил Ф. Гурбанлы.

Он подчеркнул, что MIDA уделяет особое внимание развитию социальной инфраструктуры в рамках проектов доступного жилья.

"На сегодняшний день начато строительство 22 объектов социальной инфраструктуры, из которых 16 уже завершены. Среди них - 5 школ, 9 детских садов, медицинский центр и муниципальная больница. После завершения строительства и обеспечения безопасных условий объекты начинают функционировать с привлечением соответствующих специалистов", - добавил глава Агентства.