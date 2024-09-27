MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) объявило о планах продажи льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране.

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) объявило о планах продажи льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране.

Об этом сообщили в MIDA в ответ на запрос Report.

В агентстве подчеркнули, что информация о старте продаж будет опубликована в СМИ, на интернет-странице MIDA и в социальных сетях не менее чем за 30 дней до начала процесса. Пользователи системы "Льготное жилье" получат уведомления в электронных кабинетах, а также через email и SMS.

В Сумгайыте жилой комплекс на 2 гектарах включает 461 квартиру в 11 зданиях: 6 девятиэтажных, 4 двенадцатиэтажных и 1 пятнадцатиэтажном.

Комплекс включает объекты социального назначения, детские площадки и детсад на 80 мест.

В Лянкяране на 1,5 гектарах расположены 5 девятиэтажных зданий с 240 квартирами.