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MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране

MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) объявило о планах продажи льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране.
Инфраструктура
27 сентября 2024 г. 16:27
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) объявило о планах продажи льготных квартир в Сумгайыте и Лянкяране.

Об этом сообщили в MIDA в ответ на запрос Report.

В агентстве подчеркнули, что информация о старте продаж будет опубликована в СМИ, на интернет-странице MIDA и в социальных сетях не менее чем за 30 дней до начала процесса. Пользователи системы "Льготное жилье" получат уведомления в электронных кабинетах, а также через email и SMS.

В Сумгайыте жилой комплекс на 2 гектарах включает 461 квартиру в 11 зданиях: 6 девятиэтажных, 4 двенадцатиэтажных и 1 пятнадцатиэтажном.
Комплекс включает объекты социального назначения, детские площадки и детсад на 80 мест.

В Лянкяране на 1,5 гектарах расположены 5 девятиэтажных зданий с 240 квартирами.

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Версия на азербайджанском языке MİDA Sumqayıt və Lənkəranda güzəştli mənzilləri satışa çıxaracaq - EKSKLÜZİV

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