    MİDA объявила о продаже квартир в Ширванском жилом комплексе

    Инфраструктура
    • 28 ноября, 2025
    • 15:06
    MİDA объявила о продаже квартир в Ширванском жилом комплексе

    Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) на следующей неделе выставит на продажу 216 квартир в Ширванском жилом комплексе.

    Об этом корреспонденту Report в Евлахе сообщила пресс-секретарь агентства Диана Дадашова.

    По ее словам, продажа квартир начнется 3 декабря в 11:00 и завершится 8 декабря в 11:00. Жильё можно будет приобрести как за счет собственных средств, так и с использованием ипотечного кредита.

    Дадашова отметила, что все выставленные на продажу квартиры полностью обеспечены электроэнергией, газом, водой и другими необходимыми коммуникациями.

    Стоимость квартир в Ширванском жилом комплексе составит:

    2-комнатная - 61 815 манатов;

    3-комнатная - 73 785 манатов;

    4-комнатная - 93 765 манатов;

    Она также подчеркнула, что процесс продажи будет проходить полностью в электронном формате и на основе прозрачного механизма.

    Всего в Ширванском жилом комплексе предусмотрено 1 264 квартиры.

    Ширван жилой комплекс квартиры соцжилье MİDA
