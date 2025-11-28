MİDA объявила о продаже квартир в Ширванском жилом комплексе

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) на следующей неделе выставит на продажу 216 квартир в Ширванском жилом комплексе.

Об этом корреспонденту Report в Евлахе сообщила пресс-секретарь агентства Диана Дадашова.

По ее словам, продажа квартир начнется 3 декабря в 11:00 и завершится 8 декабря в 11:00. Жильё можно будет приобрести как за счет собственных средств, так и с использованием ипотечного кредита.

Дадашова отметила, что все выставленные на продажу квартиры полностью обеспечены электроэнергией, газом, водой и другими необходимыми коммуникациями.

Стоимость квартир в Ширванском жилом комплексе составит:

2-комнатная - 61 815 манатов;

3-комнатная - 73 785 манатов;

4-комнатная - 93 765 манатов;

Она также подчеркнула, что процесс продажи будет проходить полностью в электронном формате и на основе прозрачного механизма.

Всего в Ширванском жилом комплексе предусмотрено 1 264 квартиры.