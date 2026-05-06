    MIDA начала прием обращений судей через систему "Льготное жилье"

    Инфраструктура
    • 06 мая, 2026
    • 09:58
    Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) начало прием обращений судей через систему "Льготное жилье".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, указом президента Азербайджана от 21 апреля 2026 года были внесены изменения в "Правила выдачи ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда". Согласно изменениям, судьи со стажем не менее трех лет уже включены в категорию граждан, имеющих право на льготное приобретение жилья.

    В MIDA отметили, что для исполнения указа главы государства в электронной системе "Льготное жилье" были проведены необходимые изменения и усовершенствования, а также определен перечень документов, которые должны представить судьи, соответствующие данной категории.

    Список необходимых документов размещен на официальном сайте MIDA.

    С сегодняшнего дня указанные лица могут подать обращение через систему "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство" с использованием "SİMA Цифровая подпись", "ASAN İmza" или "SİMA Token" (электронная подпись).

    Напомним, что в центре ASAN xidmət №5 в Баку действует окно "Льготное жилье", оказывающее гражданам помощь по вопросам использования электронной системы и создания электронного кабинета.

    Кроме того, граждане могут получить ответы на свои вопросы, не посещая центры "ASAN xidmət", позвонив в центр "108 Çağrı" из любого региона страны.

    Льготное жилье Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ)
    "Güzəştli mənzil" sistemi vasitəsilə hakimlərin müraciətlərinin qəbuluna başlanılıb

