МИД Турции: Изучаются возможности сотрудничества с Азербайджаном и Центральной Азией по Среднему коридору

Турция создала двусторонние механизмы для изучения дополнительных возможностей сотрудничества с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном с целью эффективного использования потенциала Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела Центра стратегических исследований Министерства иностранных дел Турции Турхан Дилмач на сессии "Укрепление евразийской связанности" 13-го заседания Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он добавил, что в рамках Организации тюркских государств ведется тесное сотрудничество с Азербайджаном и партнерами из Центральной Азии по Среднему коридору: "Средний коридор создает возможность для стран Центральной Азии расширить торговые пути, углубить экономическую интеграцию и обеспечить устойчивое развитие".