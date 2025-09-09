ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    МИД Турции: Изучаются возможности сотрудничества с Азербайджаном и Центральной Азией по Среднему коридору

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 17:42
    Турция создала двусторонние механизмы для изучения дополнительных возможностей сотрудничества с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном с целью эффективного использования потенциала Среднего коридора.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела Центра стратегических исследований Министерства иностранных дел Турции Турхан Дилмач на сессии "Укрепление евразийской связанности" 13-го заседания Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Он добавил, что в рамках Организации тюркских государств ведется тесное сотрудничество с Азербайджаном и партнерами из Центральной Азии по Среднему коридору: "Средний коридор создает возможность для стран Центральной Азии расширить торговые пути, углубить экономическую интеграцию и обеспечить устойчивое развитие".

    Средний коридор Азербайджан Турция Центральная Азия
    Türkiyə XİN: Orta Dəhliz üzrə Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlıq imkanları araşdırılır
    MFA: Türkiye explores new partnerships to boost Middle Corridor use

    Лента новостей