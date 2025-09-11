МИД Таджикистана: Бакинская водная неделя укрепляет международное сотрудничество

Результаты, достигнутые на 2-й Международной выставке и конференции по водному хозяйству – Бакинской водной неделе, будут способствовать развитию международного сотрудничества в водной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления внешнеэкономического сотрудничества МИД Таджикистана Манучехр Джобир в ходе панели "Водная дипломатия: сотрудничество через границы".

М. Джобир подчеркнул, что инициатива Азербайджана по организации данного мероприятия стала своевременной платформой для регионального и международного диалога. По его словам, темы водной дипломатии, инноваций, инвестиций и науки тесно связаны с приоритетами Таджикистана.

Он напомнил, что начатый в 2018 году "Душанбинский водный процесс" стал инклюзивной площадкой для согласования глобальных обязательств с региональными и национальными реалиями. В 2026 году Таджикистан проведет первую "Душанбинскую водную конференцию", которая станет подготовительным этапом к конференциям ООН по воде в ОАЭ (2026) и в Душанбе (2028).

Представитель МИД подчеркнул, что Бакинская водная неделя – это пример укрепления партнерства, внедрения инновационных решений и расширения сотрудничества в водной сфере. Достигнутые договоренности, отметил он, внесут вклад в международные усилия, в том числе в рамках Душанбинского водного процесса.