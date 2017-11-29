MİDA привлекла частные инвестиции на 11 млн манатов

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Государственное агентство жилищного строительства при президенте Азербайджана (MİDA) привлекло 11 млн манатов частных инвестиций на строительство социальных объектов.

Как сообщает Report, об этом сказал директор MİDA Самир Нуриев на конференции "Недвижимость, приватизация и инвестиции" в Баку.

"Мы планируем привлечь инвестиции в 6-7 млн манатов на строительство торгового центра при Ясамальском жилом комплексе. Это увеличит долю частных инвестиций до 18 млн манатов в наших проектах, что означает 15% всего портфеля", - сказал он.

С.Нуриев также добавил, что первые здания комплекса будут введены в эксплуатацию летом 2018 года.