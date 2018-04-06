MİDA начинает льготную продажу квартир в Ясамальском жилом комплексе

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Продажа квартир Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) в зданиях номер 1, 2, 3, и 4 Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу Баку, Ясамальский район, Внешняя окружная дорога, 8, начнется в 10:00 7-го мая 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на MİDA, продажа квартир продолжится до 7-го августа 2018 года.

Согласно указу президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2016 года №1113, приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы "Льготное жильё", созданной на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az).

Правом на приобретение квартир обладают только граждане,получившие электронный кабинет в системе "Льготное жильё". Все граждане, получившие электронный кабинет в системе "Льготное жильё", равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел "Satış/Mənzillər" ("Продажа/Квартиры") в своих электронных кабинетах. Квартиры гражданами будут выбираться по принципу "первым прибыл – первым обслужен" (лица, вошедшие в систему на момент начала продаж, и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения). С подробной информацией о правилах пользования системой "Льготное жильё", в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайта www.mida.az, перейдя по ссылке "Güzəştli mənzil sistemi" ("Система льготное жильё").

На продажу выставляются 260 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества.

Все здания спроектированы и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской Республики (AzDTN). В связи с этим, Вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору над безопасностью в строительстве министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджанской Республики были выданы положительные заключения от 15.11.2016 г. № 22880 и от 27.12.2016 г. № 23089.

Для каждой квартиры получены справки о предварительной регистрации права собственности, выданные Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по вопросам имущества Азербайджанской Республики.

Цены и условия продажи:

В соответствии с подпунктом 1.2.10. и пунктом 3.2. правил, утвержденных указом президента Азербайджанской Республики от 16.11.2016 №1113, стоимость реализации квартир, предлагаемых гражданам на льготных условиях, определена ниже средне рыночной цены, установленной Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджанской Республики.

Цена однокомнатных квартир начинается от 29 925 манатов, цена двухкомнатных квартир – от 47 282 манатов, цена трехкомнатных квартир – от 65 626 манатов. НДС включен в стоимость реализации квартир.

Граждане, желающие приобрести квартиру за счет льготного ипотечного кредита:

На интернет-странице Ясамальского жилого комплекса www.yasamal.mida.az можно ознакомиться с информацией о точной площади каждой квартиры (и комнат), ценах, действующих льготах и дополнительных скидках, банках-агентах, а также произвести соответствующие расчеты посредством ипотечного калькулятора и калькулятора льготного жилья. НДС включен в стоимость реализации квартир.

С подробной информацией о лицах, обладающих правом на приобретение льготного жилья, правилах подачи заявления для покупки жилья на льготных условиях, банках-агентах и условиях продажи квартир можно ознакомиться на интернет-сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az или в центрах ASAN (№ 1, 3, 5 и Сумгайытский),а также обратившись в колл-центр "108".