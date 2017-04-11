MİDA готово начать строительство еще 7 зданий

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В настоящее время строится 3-й этаж жилого здания и 2-й этаж школы в жилом комплексе в Ясамальском районе, фундамент которого заложен в прошлом году. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам директор Государственного агентства по жилищному строительству (MİDA) Самир Нуриев.

По его словам, с этого месяца начнется строительство еще 7 зданий: "В Центрах обслуживания ASAN №1, 3 и 5 прошли мероприятия по информированию о MİDA. Люди проявляют большой интерес. В течение трех недель поступило 12 тыс. обращений".