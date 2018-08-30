Международный аэропорт Гейдар Алиев вошел в список 9 аэропортов мира с рейтингом “5 звезд”

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев в списке аэропортов мира с рейтингом “5 звезд”.
Как сообщает Report, мировая инспекция аэропортов, проводимая Skytrax и оценивающая обслуживание пассажиров и условия среди 550 аэропортов, считается эталоном качества для мировой индустрии аэропортов.
В рейтинг вошли аэропорты Японии, Гонконга, Сингапура, Южной Кореи, Германии, Катара, Китая и Азербайджана.
В рейтинге Azerbaijan Airlines (AZAL) показан как базовая авиакомпания Международного аэропорта Гейдар Алиев. Пассажиропоток в 2017 году составил 4,1 мл.чел.
Список других аэропортов:
Аэропорт Ханэда, Токио. Базовые авиакомпании: Japan Airlines, All Nippon Airways 85,409 пассажиропоток в 2017 г., мл.чел.
Аэропорт Гонконг, Гонконг. Базовая авиакомпания: Cathay Pacific 72,7 пассажиропоток в 2017 г., мл.чел.
Аэропорт Чанги, Сингапур. Базовая авиакомпания: Singapore Airlines 6,2 пассажиропоток в 2017 г., мл.чел.
Аэропорт Инчхон, Cеул. Базовые авиакомпании: Korean Air, Asiana Airlines 62,2 пассажиропоток в 2017 г., мл.чел.
Аэропорт Франц-Йозеф Штраус, Мюнхен. Базовая авиакомпания: Lufthansa 44,6 пассажиропоток в 2017 г., мл.чел.
Аэропорт Хамад, Доха. Базовая авиакомпания: Qatar Airways 35,3 пассажиропоток в 2017 г., мл.чел.
Аэропорт Мэйлань, Хайкоу (Китай). Базовая авиакомпания: Hainan Airlines 22,6 пассажиропоток в 2017 г., мл.чел.
Аэропорт Тюбу, Токонамэ (Япония). Базовая авиакомпания: Japan Airlines 11,5 пассажиропоток в 2017 г., мл.чел.
News DepartmentАвтор новости
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