Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен сертификата по программе углеродной аккредитации

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2025
    • 12:27
    Международный аэропорт Гейдар Алиев получил аккредитацию 3-го уровня в рамках глобальной программы Airport Carbon Accreditation (ACA).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

    Это достижение отражает международное признание аэропорта за его системную работу по управлению и сокращению выбросов углерода, а также за устойчивое взаимодействие с партнерами в области экологической ответственности.

    Программа ACA, основанная Международным советом аэропортов (Airports Council International – ACI), является единственной международной системой аккредитации, оценивающей деятельность аэропортов по управлению углеродными выбросами. Программа реализуется на основе независимого аудита и подтверждает результаты аэропортов в сфере энергоэффективности, операционной ответственности и сокращения выбросов.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев укрепил это достижение через инициативу "Зеленый аэропорт", а также внедрение международных стандартов Системы экологического менеджмента и управления энергией. Аэропорт уже имеет международные сертификаты ISO 14001:2015 (Система экологического менеджмента) и ISO 50001:2018 (Система управления энергией), что подтверждает институциональный уровень экологической ответственности.

    "Это достижение - не просто технический этап, а стратегический шаг на пути к созданию более ответственной и устойчивой модели аэропорта. Мы воспринимаем устойчивое развитие не как отчётный показатель, а как философию деятельности. В основе каждого нашего операционного решения лежат принципы энергоэффективности и экологической ответственности", - отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

    Генеральный директор ACI EUROPE Оливье Янковец добавил: "Поздравляем Международный аэропорт Гейдар Алиев с достижением 3-го уровня программы Airport Carbon Accreditation - впечатляющего результата, достигнутого всего через год после присоединения к глобальной инициативе по управлению углеродом. Будучи самым загруженным аэропортом Азербайджана, он занимает лидирующие позиции в своём субрегионе по управлению углеродом, активно вовлекая авиакомпании, наземные службы и других партнёров в процесс сокращения выбросов. Поздравляю всю команду и с нетерпением жду новых достижений на их пути к нулевым выбросам".

    3-й уровень охватывает не только прямые операции аэропорта, но и включает взаимодействие с партнёрами - наземными службами, транспортом и другими участниками операционных процессов по управлению выбросами. С этим достижением Международный аэропорт Гейдар Алиев стал первым аэропортом в Каспийском регионе и Центральной Азии, получившим аккредитацию данного уровня.

    На сегодняшний день 614 аэропортов в 91 стране прошли аккредитацию по программе ACA. Эти аэропорты обслуживают более половины мирового пассажиропотока. Включение Международного аэропорта Гейдар Алиев в этот престижный список подтверждает его приверженность международным экологическим обязательствам и следование мировым стандартам устойчивого развития.

    Аэропорт представляет это достижение под лозунгом "Together for a Greener Future" (Вместе ради зеленого будущего), подчеркивая культуру совместной ответственности и сотрудничества. В дальнейшем аэропорт продолжит реализацию инициатив "Зеленый аэропорт" и развитие ESG-стратегии.

