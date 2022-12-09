Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более 4 млн пассажиров

С начала 2022 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 4,04 млн человек.

С начала 2022 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 4,04 млн человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В общей сложности за указанный период аэропорты страны обслужили около 5 млн человек.

В ноябре текущего года услугами бакинского аэропорта воспользовались 375 тысяч человек, из них 324 тысячи - пассажиры международных рейсов.

Национальные авиаперевозчики AZAL и Buta Airways за ноябрь обслужили 91 тысячу и 45 тысяч пассажиров на международных направлениях соответственно, доля авиакомпаний от общего числа международных перевозок составила - 28% и 14%.

В ноябре 2022 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 28 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров, помимо AZAL и Buta Airways, перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, FlyDubai и авиакомпания Azimuth.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в прошлом месяце года вошли Москва, Стамбул, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Шарджа, Ташкент, Минеральные Воды, Джидда и Анкара. Суммарно по этим направлениями было обслужено 225 тысяч человек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Skytrax присудил бакинскому аэропорту наивысший рейтинг «5-звезд», а также максимальный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19.

В июне текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.