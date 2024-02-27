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Международный аэропорт Гейдар Алиев назвал 10 самых востребованных направлений для путешественников

Международный аэропорт Гейдар Алиев назвал 10 самых востребованных направлений для путешественников Международный аэропорт Гейдар Алиев представил список 10 самых востребованных международных направлений, привлекающих путешественников.
Инфраструктура
27 февраля 2024 г. 13:22
Международный аэропорт Гейдар Алиев назвал 10 самых востребованных направлений для путешественников

Международный аэропорт Гейдар Алиев представил список 10 самых востребованных международных направлений, привлекающих путешественников.

Как сообщили Report в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, Стамбул остается одним из самых популярных направлений из бакинского аэропорта благодаря своей богатой истории, культурным достопримечательностям и возможностям для деловых поездок. Авиакомпании AZAL, Turkish Airlines и AnadoluJet осуществляют ежедневные рейсы по этому направлению.

Тбилиси, столица Грузии, привлекает внимание своими живописными местами, гостеприимством и культурным наследием. Georgian Wings и национальный авиаперевозчик предлагают ежедневные рейсы в этот город.

Пассажиров также привлекают интересные направления Ближнего Востока. От роскошного оазиса Дубая до культурного богатства Абу-Даби, от современных небоскребов Дохи до очарования Шарджи и исторического наследия Кувейта — каждое из этих направлений обещает уникальные впечатления. Полеты сюда осуществляют ряд авиакомпаний: AZAL, FlyDubai, Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi, Air Arabia, Qatar Airways, Kuwait Airlines и Jazeera Airlines.

Кроме того, в число популярных направлений входят Анкара, Москва и Санкт-Петербург.

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Версия на английском языке Heydar Aliyev International Airport presents list of 10 most popular international destinations
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 10 ən populyar istiqaməti təqdim edib

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