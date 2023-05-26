Международный аэропорт Гейдар Алиев начинает сотрудничество с турецкой компанией

Турецкая компания TAV Technologies внедрит свои решения по распределению слотов и авторизации проездных документов в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Азербайджане.

Турецкая компания TAV Technologies внедрит свои решения по распределению слотов и авторизации проездных документов в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии "(AZAL).

Международный аэропорт Гейдар Алиев подписал соглашение с турецким TAV Technologies о дальнейшем совершенствовании процессов распределения и управления слотами в аэропорту. Кроме того, в результате использования продукта TDAS от TAV Technologies, процессы паспортного контроля и проверки других проездных документов будут полностью автоматизированы и цифровизированы.

"Данный проект является для нас первым опытом работы в Азербайджане, что делает его значимой вехой для нашей компании. Считаю, что применение наших передовых систем будет способствовать цифровизации Международного аэропорта Гейдар Алиев, повышению операционной эффективности и удовлетворенности пассажиров", - отметил генеральный директор TAV Technologies М.Керем Озтюрк, выразив большое удовлетворение по поводу партнерства.

"Сотрудничество между Международным аэропортом Гейдар Алиев и TAV Technologies открывает новые перспективы в использовании передовых технологий для повышения качества обслуживания пассажиров и операционной эффективности. Данное партнерство также способствует внедрению новых систем безопасности, что улучшит уровень безопасности в аэропортах и обеспечит эффективное обслуживание пассажиров", - подчеркнул первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Самир Рзаев.

Международный аэропорт Гейдар Алиев является главной базой для Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL). Аэропорт в Баку неоднократно признавался лучшим в регионе. Недавно Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах Центральной Азии/СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Также в этом году он во второй раз подряд стал победителем в номинации "Лучший аэропортовый персонал в Центральной Азии и СНГ".

Разработанные компанией TAV Technologies, ведущим поставщиком передовых технологических решений для аэропортов, система координации и управления слотами (SCMS) и система авторизации путевых документов (TDAS) внесут свой вклад в уже превосходное обслуживание авиалиний и пассажиров аэропорта. Система TDAS предоставляет всестороннюю статистику, которая облегчает принятие решений и помогает аэропорту прогнозировать будущий пассажиропоток.

TAV Technologies – дочерняя компания TAV Airports Holding, является ключевым оператором аэропортов в Турции и ведущим брендом в области технологий, разрабатывающим и внедряющим авиационные сервисы и решения по всему миру.

В качестве инновационного технологического партнера и основного системного интегратора TAV Technologies обеспечивает полное управление технологиями и предлагает интегрированные решения класса "премиум", разработанные в Центре исследований и разработок и Инновационном центре компании.