О нас

Международный аэропорт Гейдар Алиев начинает сотрудничество с турецкой компанией

Международный аэропорт Гейдар Алиев начинает сотрудничество с турецкой компанией Турецкая компания TAV Technologies внедрит свои решения по распределению слотов и авторизации проездных документов в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Азербайджане.
Инфраструктура
26 мая 2023 г. 10:05
Международный аэропорт Гейдар Алиев начинает сотрудничество с турецкой компанией

Турецкая компания TAV Technologies внедрит свои решения по распределению слотов и авторизации проездных документов в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии "(AZAL).

Международный аэропорт Гейдар Алиев подписал соглашение с турецким TAV Technologies о дальнейшем совершенствовании процессов распределения и управления слотами в аэропорту. Кроме того, в результате использования продукта TDAS от TAV Technologies, процессы паспортного контроля и проверки других проездных документов будут полностью автоматизированы и цифровизированы.

"Данный проект является для нас первым опытом работы в Азербайджане, что делает его значимой вехой для нашей компании. Считаю, что применение наших передовых систем будет способствовать цифровизации Международного аэропорта Гейдар Алиев, повышению операционной эффективности и удовлетворенности пассажиров", - отметил генеральный директор TAV Technologies М.Керем Озтюрк, выразив большое удовлетворение по поводу партнерства.

"Сотрудничество между Международным аэропортом Гейдар Алиев и TAV Technologies открывает новые перспективы в использовании передовых технологий для повышения качества обслуживания пассажиров и операционной эффективности. Данное партнерство также способствует внедрению новых систем безопасности, что улучшит уровень безопасности в аэропортах и обеспечит эффективное обслуживание пассажиров", - подчеркнул первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Самир Рзаев.

Международный аэропорт Гейдар Алиев является главной базой для Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL). Аэропорт в Баку неоднократно признавался лучшим в регионе. Недавно Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах Центральной Азии/СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Также в этом году он во второй раз подряд стал победителем в номинации "Лучший аэропортовый персонал в Центральной Азии и СНГ".

Разработанные компанией TAV Technologies, ведущим поставщиком передовых технологических решений для аэропортов, система координации и управления слотами (SCMS) и система авторизации путевых документов (TDAS) внесут свой вклад в уже превосходное обслуживание авиалиний и пассажиров аэропорта. Система TDAS предоставляет всестороннюю статистику, которая облегчает принятие решений и помогает аэропорту прогнозировать будущий пассажиропоток.

TAV Technologies – дочерняя компания TAV Airports Holding, является ключевым оператором аэропортов в Турции и ведущим брендом в области технологий, разрабатывающим и внедряющим авиационные сервисы и решения по всему миру.

В качестве инновационного технологического партнера и основного системного интегратора TAV Technologies обеспечивает полное управление технологиями и предлагает интегрированные решения класса "премиум", разработанные в Центре исследований и разработок и Инновационном центре компании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev International Airport partners with TAV Technologies
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayır

Самое читаемое

Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
19 мая 2023 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi