Между Минводами и Баку могут запустить скоростной поезд для туристов

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Проект скоростного поезда "Ласточка" между Баку и Минеральными Водами может быть рассмотрен при готовности железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщает REPORT со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Основной целью проекта является приток туристов в регионы и дополнительные инвестиции.

Благодаря проекту "Ласточка" станет возможным доехать из Минвод до Дербента за 3,5 часа, а до Баку - за 4,5. По данным СКЖД, АО "ФПК" (Федеральная Пассажирская Компания) готово принять участие в обсуждении технических, технологических и финансово-экономических аспектов реализации проекта по организации железнодорожного сообщения по этому маршруту, но это "потребует анализа пассажиропотока и оценки востребованности маршрута со стороны граждан Республики Азербайджан".

По словам министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александра Трухачева, у проекта по запуску скоростного поезда уже есть дорожная карта, которая заложена в стратегию развития туризма на территории СКФО.

Отметим, что скоростной электропоезд "Ласточка", разработанный немецкой компанией Siemens AG, состоит из пяти вагонов. Его общая длина достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч.