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Между Габалой и Москвой открылось прямое авиасообщение

Между Габалой и Москвой открылось прямое авиасообщение Новый регулярный авиарейс связал Габалу и Москву в рамках новой маршрутной сети на 2022 год.
Инфраструктура
17 января 2022 г. 10:27
Между Габалой и Москвой открылось прямое авиасообщение
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Новый регулярный авиарейс связал Габалу и Москву в рамках новой маршрутной сети на 2022 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Авиакомпания Nordwind выполнила первый рейс из московского аэропорта Шереметьево в Габалу на самолете Boeing 737-800 с компоновкой 189 посадочных мест. Время в пути составило три часа.

Регулярный рейс по маршруту Москва-Габала-Москва будет осуществляться раз в неделю - по воскресеньям. В 4:10 по местному времени самолет приземляется в Габале, в 5:20 возвращается в российскую столицу.

Международный аэропорт в Габале, отвечающий всем международным требованиям и нормам, способен принимать воздушные суда любого типа.

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Версия на английском языке ФотоDirect flights launched between Moscow and Azerbaijan's Gabala
Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələ-Moskva aviareysi açılıb

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